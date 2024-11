Liga: l’Atletico Madrid piega il Las Palmas, primo gol per Simeone jr

ATLETICO MADRID-LAS PALMAS 2-0

Torna alla vittoria l’Atletico Madrid, 2-0 casalingo contro il Las Palmas. Nei primissimi minuti i ritmi sono piuttosto blandi, con la squadra di casa che inizia a prendere fiducia a rilento. Antoine Griezmann conquista un calcio di rigore al 13’, revocato però dopo controllo del Var. La squadra di Simeone inizia a spingere in avanti sempre di più, e verso la fine del primo tempo riesce anche a stappare la partita: al 37’ Molina lancia profondo per Giuliano Simeone, che si presenta a tu per tu con Cillessen e lo batte da posizione defilata segnando la sua prima rete con la squadra allenata da suo papà. Gli ospiti accusano il gol subito, e rischiano anche il raddoppio a pochi passi dal duplice fischio. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi con l’Atletico in vantaggio di un gol. Nel secondo tempo De Paul e Griezmann combinano più volte alla ricerca del raddoppio, senza però riuscire a sfruttare le transizioni offensive. Martinez deve rinunciare a Cillessen per infortunio, al suo posto il secondo portiere Horkas. I gialloblù non trovano l’inerzia giusta per far partire il forcing per l’1-1 nel finale, e all’83’ i Colchoneros mettono il timbro finale al match: filtrante verticale illuminante di De Paul, che manda in porta Sorloth per il 2-0 definitivo. Vince l’Atletico e sale a 23 punti in classifica e in terza posizione (in attesa del Villarreal). Fermo a quota 9 il Las Palmas, pericolosamente terzultimo.