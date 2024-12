Liga: l'Atletico batte il Barcellona al 96' e si prende la vetta della classifica

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 1-2

A Montjuic sorride Simeone: con il 2-1 in casa del Barcellona che arriva al 96', l'Atletico si prende la vetta della classifica. Un successo che sarebbe importante a prescindere, ma che lo diventa ancora di più se si considera che gli ospiti erano anche sotto di un gol. Al 30', infatti, l'ottima triangolazione tra Gavi e Pedri porta quest'ultimo a battere, anche con l'aiuto di una deviazione, il portiere ospite Oblak. Nella ripresa, l'autore del gol trova un gran lancio per Raphinha, che con un pallonetto centra la traversa mentre sulla ribattuta Lewandowski centra Gimenez. Episodio importante, perché poco dopo arriva l'1-1: ripartenza veloce dell'Atletico, ma l'errore è tutto di Casado che allontana palla con la suola. La sfera resta sul destro di de Paul, che pesca l'angolino e pareggia. E al 77' serve un grande intervento col piede di Iñaki Peña per evitare la beffa e la rimonta di Simeone. Il gol vittoria se lo mangia però anche Raphinha, lanciato ancora da un clamoroso Pedri, fermato a sua volta poco dopo da un Oblak decisivo negli ultimi minuti. Parate fondamentali, perché al 96' l'Atletico la vince in ripartenza con la zampata di Sorloth su assist di Molina. Al fischio finale, sorride Simeone: l'Atletico è la nuova capolista della Liga. Continua il periodo nero in Liga del Barcellona: ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato.