Liga: il Barcellona vince soffrendo, Flick a +7 sul Real Madrid

LEGANES-BARCELLONA 0-1

Un Leganes arrembante non riesce a fermare un Barça stanco e con la testa agli impegni d'Europa: un'autorete lo condanna al ko per 1-0. Flick schiera tutti i titolarissimi, ma il primo tempo è complesso per il Barcellona. Dopo una prima chance per Lewandowski, Szczesny deve superarsi per proteggere il pari. Koundé sfiora il gol complice una deviazione, poi Baldé va ko e i blaugrana perdono le distanze: ne approfitta Raba, che sfiora il gol col doppio miracolo di Szczesny e Raphinha (sulla linea). Il Barça vive dunque minuti complicati nel maxi-recupero, ma la sblocca subito nella ripresa: per anticipare gli attaccanti blaugrana, Jorge Saenz la mette nella sua porta al 48'. Il Leganes non molla e fa male in ripartenza, sfiorando il pari con Sergio Gonzalez e vedendoselo annullare: netto l'offside di Raba. Fermin Lopez, invece, spreca il possibile bis per il Barcellona. Nei minuti finali i blaugrana rallentano i ritmi e perdono tempo, facendo infuriare i rivali e rischiando qualcosa: grande intervento di de Jong per evitare il pari-beffa al 92'. Vincono 1-0 i blaugrana, che sprecano il bis con Pedri e volano a 70 punti: ecco il +7 momentaneo sul Real e la 24a gara senza sconfitta, per un Barça imbattuto nel 2025. Si ferma a quota 28 punti il Leganes, che ora è penultimo: la salvezza dista due punti.