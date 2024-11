Liga: Giuliano Simeone inventa per Julian Alvarez, all’Atletico basta l’1-0

MAIORCA-ATLETICO MADRID 0-1

Reduce dall’importante vittoria ottenuta in Champions League sul campo del Psg, l’Atletico Madrid si presenta all’Estadi Mallorca Son Moix per alimentare il proprio momento positivo anche in Liga. Il Cholo Simeone si affida al duo d’attacco formato da Griezmann e Julian Alvarez, mentre a centrocampo si vede ancora una volta suo figlio Giuliano. Il primo tempo è davvero deludente e privo di grandi emozioni: l’unica squadra a rendersi pericolosa è il Maiorca in chiusura di frazione, con Oblak a salvare lo 0-0 sul buon colpo di testa di Lerin. Sempre il portiere sloveno dà quindi il via all’azione che porta l’Atletico in vantaggio al 61’, con un perfetto lancio a tutto campo per Giuliano Simeone. L’argentino si mangia in velocità i diretti marcatori e si presenta tutto solo davanti a Greif, lasciando che sia però Julian Alvarez a prendersi la gloria del gol: grande atto di generosità da parte del centrocampista. È l’episodio che accende il match, con il Madrid a un passo dal raddoppio qualche istante dopo con Riquelme. Oblak è, invece, nuovamente decisivo a cinque dal termine, quando mura letteralmente la conclusione di Prats, dopo il buco clamoroso di Witsel. L’Atletico Madrid riesce così a difendere l’1-0 e a salire a 26 punti in campionato, tornando a -1 dal Real Madrid (che deve però sempre recuperare una giornata). Il Maiorca resta invece a quota 18, uscendo però dal campo a testa alta.