Liga: clamoroso a Montjuic, Barcellona ko col Leganes. Vince l'Atletico

Clamoroso in Liga: il Barcellona perde 1-0 in casa contro il Leganes, che a Montjuic fa il colpaccio al 4' grazie al gol di Gonzalez. Blaugrana agganciati a quota 38 punti in vetta alla classifica dall'Atletico di Simeone, che batte 1-0 il Getafe con Sorloth (69'). Vittoria esterna per il Betis, che si impone 2-1 sul campo del Villarreal, la Real Sociedad non va oltre lo 0-0 col Las Palmas. Finisce 1-1, invece, tra Alaves e Bilbao.