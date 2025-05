Il Real Madrid e Ancelotti si diranno addio dopo il Clasico di domenica prossima

Carletto sarà già a giugno sulla panchina verdeoro per le partite contro Paraguay ed Ecuador. Al Real resta il dubbio di chi possa guidare il club negli Usa per la Coppa del Mondo. Se dovesse diventare complicato puntare subito sul prossimo allenatore, Xabi Alonso, sarà Santiago Solari il tecnico ad interim per la prima competizione iridata per club nel nuovo formato.