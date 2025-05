Ancelotti: "Mai litigato col Real e non lo farò l'ultimo giorno. Brasile? Parlerò dopo il 25"

"Non so cosa succederà, ma qualunque cosa accada sarà un addio fantastico. Non ho mai litigato con il club in sei anni e non lo farò l'ultimo giorno, che non so quando sarà. Potrebbe essere il 25 maggio, nel 2026...". Carlo Ancelotti non vuole parlare di futuro, il suo pensiero è al finale di stagione e ai punti da recuperare al Barcellona capolista. "Rispetto il Real Madrid, amo questo club - ha detto alla vigilia della gara casalinga contro il Celta Vigo - Il Brasile? Nutro molto affetto per la mia squadra, i miei giocatori e i miei tifosi, così come nutro per loro un profondo rispetto. Parlerò del mio futuro il 25 e non prima. Pensiamo al presente, alle prossime partite. Pensiamo di poter lottare e quello che faremo è lottare per la Lega fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Siamo concentrati su questo". "Capisco che si vuol parlare del mio futuro, ma io non voglio. So perfettamente cosa devo fare, cosa farò e cosa sto facendo". E ancora: "Stagione complicata? A livello personale no, a livello professionale ovviamente è stata più complicata del normale. Arriviamo da una stagione quasi perfetta e abbiamo dovuto affrontare molte sfide. Mancano ancora cinque partite e tutto può succedere, ma non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo vincere queste cinque partite e dare il massimo. Se vinci, puoi cambiare la stagione e avere una stagione molto positiva".