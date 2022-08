Liga: Lewandowski trascina alla vittoria il Barça, Villareal fermato dal Getafe

© Getty Images

Il Barcellona sorride e trova un’altra vittoria. Al Camp Nou gli uomini di Xavi trionfano per 4-0 contro il Valladolid: decidono la doppietta di Lewandowski, Pedri e il gol di Sergi Roberto nel finale. Un Villareal più sottotono non va oltre lo 0-0 contro il Getafe. La squadra di Unai Emery domina per tutti i 97’ ma a salvare Flores è la grande prestazione di David Soria. Brividi nel finale: rigore annullato ai sottomarini gialli dal Var.