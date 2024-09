Liga: il Barcellona rifila un poker al Girona, doppietta di Yamal   

SPAGNA

Dopo il doppio 4-2 della scorsa stagione, i blaugrana aggrediscono subito la gara. Al Montilivi finisce 4-1, Dani Olmo va ko

© Getty Images Il Barcellona di Hansi Flick prosegue nel suo perfetto avvio di stagione. I blaugrana travolgono il Girona e conquistano il quinto successo su cinque. Nel match del Montilivi, il Barça domina dal primo minuto e vince 4-1 nel segno di Lamine Yamal (doppietta). In gol anche Pedri e Dani Olmo, uscito per infortunio. I catalani impressionano e restano in testa con 15 punti, +4 sul Real Madrid. Nell'altro match, il Celta batte 3-1 il Valladolid.

GIRONA-BARCELLONA 1-4

Dal doppio 4-2 e dall'umiliazione dell'anno scorso, al poker di Montilivi. Il Barcellona sfata quel tabù chiamato Girona e si prende la sua vendetta per le sconfitte dell'anno scorso, infliggendo una dura sconfitta ai rivali: è 4-1 nel derby catalano. Spingono da subito i blaugrana, efficacissimi nella gestione-Flick. Yamal e Balde flirtano col gol, che arriva alla mezz'ora: decisivo un errore di David Lopez, che mette proprio Yamal a tu per tu con Gazzaniga. Quest'ultimo non sbaglia, siglando l'1-0, e dopo sei minuti raddoppia: liberissimo da ogni marcatura, il canterano e classe 2007 beffa il portiere col sinistro. Per lui è la seconda doppietta in carriera, che manda il Barça al riposo sul 2-0 in un match dominato: Raphinha gioca e prova il tris da centrocampo, mentre il Girona chiude protestando per un rigore non concesso. Le velleità di rimonta dei biancorossi, che a breve debutteranno in Champions League, vengono subito spente nella ripresa.

Passa meno di un minuto e il Barça la chiude con Dani Olmo, che insacca in rete con un destro imparabile. L'ex Lipsia si fa male in seguito, lamentando problemi al ginocchio, ed esce mentre i suoi vanno a caccia del poker senza fermarsi un momento. Lewandowski lo manca due volte e Yamal sfiora la tripletta, ma al 63' ecco il meritato 4-0: Casadò buca la difesa con un filtrante e Pedri è letale, battendo Gazzaniga in uscita. Tra gli olé dei tifosi del Barça, il Girona cerca di evitare l'imbarcata e trova la rete dell'onore al 79': ter Stegen esce a vuoto su Portu, che imbuca per il 4-1 di Stuani. Finisce così al Montilivi, col Barça che vince e fa cinque su cinque: Flick e i suoi guidano a punteggio pieno con 15 punti, +4 sul Real Madrid. Si ferma a quota 7, invece, un Girona che dovrà lavorare molto per confermarsi nella top-7 della Liga.

CELTA VIGO-REAL VALLADOLID 3-1

Proseguono i sogni d'alta classifica del Celta Vigo, che sconfigge 3-1 il Real Valladolid e sale a quota nove punti, occupando stabilmente la zona che delimita le coppe europee. Il match inizia subito bene per i padroni di casa, che si portano in vantaggio con Hugo Alvarez (22') e raddoppiano sfruttando il fiuto del gol di Borja Iglesias. Il Panda, rientrato nella Liga dopo la sfortunata esperienza nelle fila del Bayer Leverkusen (zero gol), manda così i suoi al riposo sul 2-0. Nella ripresa il Valladolid batte un colpo col solito Raul Moro, che accorcia le distanze al 50', ma i sogni di Pezzolano si infrangono sull'inconsistenza offensiva dei suoi e sul nervosismo del match. L'espulsione di Mario Martin (81') fa uscire il Valladolid dal match e, nel recupero, Douvikas chiude i giochi sul 3-1. Un brutto ko per la neopromossa presieduta da Ronaldo, che si ferma a quota 4 punti: un solo successo e ben 13 gol subiti, sette dal Barça.