Liga, Brahim Diaz lancia il Real: vittoria e primo posto. Il Girona risponde presente con Stuani 

IN SPAGNA

I blancos battono 2-0 il Granada, i catalani rimontano (2-1) il Valencia. Bilbao a valanga sul Rayo: 4-0

© Getty Images Non cambia la vetta della Liga dopo la quindicesima giornata: restano primi, infatti, sia il Real Madrid che il Girona. I blancos battono 2-0 il Granada grazie ai gol di Brahim Diaz (26') e Rodrygo (57'), mentre la formazione di Michel supera 2-1 in rimonta il Valencia grazie alla doppietta di Stuani (82' e 88') dopo il vantaggio di Hugo Duro (56'). Bilbao a valanga: 4-0 sul Rayo Vallecano e quinto posto momentaneo per i baschi.

REAL MADRID-GRANADA 2-0

Il Real risponde al successo del Girona e batte il Granada. Al Bernabeu, la sfida si mette subito male per gli ospiti, che perdono per infortunio il portiere Raul Fernandez, sostituito da Ferreira all'11'. I blancos passano quindici minuti dopo: azione perfetta degli uomini di Ancelotti, con Kroos che di prima premia l'inserimento perfetto di Brahim Diaz. L'ex Milan controlla di destro e di sinistro supera Ferreira. Nel finale del primo tempo, Miquel stende Bellingham ma dopo aver toccato il pallone e senza essere punito. Nella ripresa, Ancelotti toglie subito Carvajal inserendo Lucas Vazquez e al 57' arriva il raddoppio: Bellingham conclude dopo uno scambio con Brahim Diaz, Ferreira respinge ma sulla ribattuta arriva Rodrygo, che non può sbagliare. La rete, di fatto, pone fine alla sfida del Bernabeu: c'è solo gloria per Nico Paz, decisivo contro il Napoli in Champions e per due volte al tiro nel finale, mentre gli ospiti non si rendono mai pericolosi. Quinta vittoria di fila e nono clean sheet in Liga per il Real Madrid, a quota 38: Ancelotti non è da solo in vetta, ma può godersi con maggiore tranquillità il big match tra Barcellona e Atletico. Il Granada, invece, si conferma penultimo con appena 7 punti.

GIRONA-VALENCIA 2-1

Il Girona resta in vetta alla classifica grazie alla super rimonta nei minuti finali nei confronti del Valencia: finisce 2-1 a Montilivi. Succede tutto nella ripresa: i Pipistrelli passano in vantaggio al 56' con Hugo Duro, che sfrutta un errore da corner dei padroni di casa per involarsi solo davanti a Gazzaniga, battuto con un morbido tocco sotto. Michel, però, la vince allo scadere e grazie ai cambi: al 75' entra Stuani, sei minuti dopo tocca a Couto. E i due sudamericani trascinano la capolista: doppio assist del brasiliano e doppietta dell'uruguaiano ex Reggina, a segno all'82' e all'88'. Nel finale Savio troverebbe anche il tris, annullato per fuorigioco, ma il risultato non cambia: 2-1 e vetta per il Girona, a 38 punti insieme al Real Madrid. Il Valencia, invece, resta a quota 19.

ATHLETIC BILBAO-RAYO VALLECANO 4-0

Dilaga l'Athletic Bilbao, che travolge 4-0 il Rayo Vallecano e per una sera è solo al quinto posto. I padroni di casa si vedono subito annullare il possibile 1-0 a Guruzeta, con Nico Williams in fuorigioco al momento dell'assist. Ma l'autore della rete non valida si riscatta comunque al 23', quando riceve da Sancet, bravo a rubare palla in pressing alto, e batte Dimitrievski. Ad inizio ripresa, salgono in cattedra i fratelli Williams: tra il 47' e il 64', Iñaki causa l'autogol di Espino e fa 3-0, poi al 68' Nico cala il definitivo poker. E in attesa di Barcellona-Atletico, i baschi sono addirittura a -3 dalla Champions. Il Rayo, invece, perde la seconda partita nelle ultime tre e resta a 19 insieme a Getafe e Valencia.

OSASUNA-REAL SOCIEDAD 1-1

La Real Sociedad non va oltre l'1-1 sul campo dell'Osasuna e lascia il quinto posto all'Athletic Bilbao. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo appena due minuti: Budimir lavora spalle alla porta in area e serve Moi Gomez, che da pochi passi non può sbagliare. Sembra piovere sul bagnato per i baschi, perché al 16' Barrenetxea è costretto ad uscire, lasciando spazio a Zakharyan. Prima dell'intervallo, però, a rimettere le cose a posto è Sadiq, che realizza un gol simile alla perla realizzata contro il Siviglia: si gira spalle alla porta, percorre quasi metà campo e con il destro sul secondo palo supera Herrera per l'1-1 del primo tempo. Inutili gli assalti nella ripresa: la formazione di Alguacil sale a 26 punti ma scivola a -2 dal quinto posto del Bilbao, mentre l'Osasuna sale a quota 15 e si allontana momentaneamente dalla zona retrocessione.