Lavezzi, spunta la foto sul divano di casa: "Sta bene". L'appello di Zanetti

IL MISTERO CONTINUA

Il fratello del Pocho pubblica uno scatto: "Si sta riprendendo da un incidente domestico". Il vicepresidente nerazzurro: "Aiutiamolo"

© instagram Lavezzi che riposa sul divano di casa abbracciato a un cuscino: è l'immagine diffusa sui social dal fratello del Pocho, che dunque non si troverebbe in un centro di riabilitazione per disintossicarsi. L'ex attaccante di Napoli e Psg avrebbe rifiutato il ricovero sulla costa del Rio della Plata, a Boulogne sur Mer, vicino a Buenos Aires, nonostante il diktat dei medici per uscire dalla tossicodipendenza. "A tutti coloro che erano preoccupati per la salute di mio fratello, voglio ringraziarvi e dirvi che Pocho sta bene - ha scritto Diego Lavezzi su Instagtam - Si sta riprendendo da un incidente domestico". Ma il mistero sulle sue condizioni resta.

In precedenza ci aveva pensato il figlio di Lavezzi, Tomas, a tranquillizzare tutti: "Per tutti coloro che sono preoccupati, mio padre sta bene. Smettetela di inventare versioni perché dietro a tutto questo c'è una famiglia". Javier Zanetti ai microfoni di El Trece ha lanciato un appello: "Bisogna aiutarlo, non lasciarlo solo, tutti coloro che stanno attraversando momenti di questa dimensione sicuramente chiedono aiuto, noi dobbiamo dar loro una mano", ha detto il vicepresidente dell'Inter.