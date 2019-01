La classe del '92 torna al completo: Beckham compra il 10% del Salford City

24/01/2019 di MONICA VANALI

Era il 1992 quando un gruppo di 6 ragazzini terribili del Manchester United si fecero notare più degli altri contribuendo a vincere la FA Youth Cup per iniziare così a cambiare il volto e la storia del calcio inglese. Da qui venne tratto un film documentario " la classe del 92 " e ora quei 6 campioni che hanno fatto la storia dello United hanno creato proprio il club “classe del 92”, che ha lo scopo di trasmettere l'amore per il calcio.

E così David Beckham si è aggiunto al gruppo di suoi ex compagni ed ha acquistato il 10% del Salford City, club che milita nella quinta divisione inglese. L'iniziativa arriva a cinque anni di distanza da quella di Gary e Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt, che per primi hanno acquistato una quota della squadra che ha la sua sede a meno di otto chilometri dall'Old Trafford, in un posto che David conosce molto bene.

La Federcalcio inglese deve ancora approvare l'ingresso di Beckham, che farebbe salire le azioni degli ex calciatori al 60%, mentre il restante 40% è posseduto dall'imprenditore di Singapore. Gli altri membri della classe del 92 hanno ricordato come fin dall’inizio volevano che David fosse coinvolto in questa iniziativa, ma l’ex numero 7 dei Red Devils era troppo impegnato all’estero. Il Salford City è attualmente terzo in classifica ed una eventuale promozione gli consentirebbe di raggiungere la football league ed entrare tra i professionisti per la prima volta nella sua storia. Un obiettivo che con i campioni della classe del '92 e con il loro amore per il calcio facilmente verrà raggiunto.