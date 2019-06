James Maddison, scarpe speciali per ricordare Sophie Taylor

23/06/2019

Dai campi dell'Europeo U21 arriva una storia zeppa d'amore. E' quella che lega James Maddison, centrocampista dell'Inghilterra, e Sophie Taylor, piccola tifosa del Norwich morta di cancro alle ossa all'età di 5 anni. Tra i due dal 2016 e il 2018 era nato un feeling speciale. Un rapporto che il giocatore del Leicester City ha deciso di ricordare anche in campo, indossando per tutto il torneo continentale delle scarpe con il volto della bambina stampato sul retro e la frase "Un angelo in Paradiso" sulla punta.