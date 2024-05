Il Bayer Leverkusen si riscatta e centra il bis tedesco: sua la Coppa di Germania

GERMANIA

Trentun anni dopo l'unico successo nella Dfb-Pokal, le aspirine riconquistano il trofeo: 1-0 al Kaiserslautern, Xabi Alonso fa doppietta e chiude da imbattuto in terra tedesca

© Getty Images Il Bayer Leverkusen era il grande favorito nella finalissima della Dfb-Pokal e, a differenza di quanto è successo contro l'Atalanta, non sbaglia. Sono le aspirine a sollevare la Coppa di Germania, la seconda nella loro storia, battendo 1-0 il Kaiserslautern: l'uomo decisivo è Xhaka, che colpisce da fuori area al 16'. La nobile decaduta, 13a in 2.Bundesliga, non sfrutta la chance concessa dal rosso per doppia ammonizione a Kossounou (43').

La storica stagione del Bayer Leverkusen, che si era fermato a 51 gare senza sconfitta dopo il ko contro l'Atalanta nella finalissima dell'Europa League, si chiude con un altro trofeo. Xabi Alonso, dopo aver dominato la Bundesliga, solleva anche la Dfb-Pokal all'Olympiastadion. Le aspirine rischiano subito in avvio, con la parata di Hrádecký su Hanslik, poi prendono il controllo del gioco. La formazione guidata da Xabi Alonso spinge, crea le sue prime chances con Grimaldo e passa al 16': il Kaiserslautern anticipa Wirtz, ma non può nulla sul sinistro da fuori area di Xhaka. Un autentico siluro che si insacca alle spalle di Krahl e vale l'1-0, ma soprattutto cambia la partita: da qui in poi il Leverkusen fa girare palla, domina e va vicino al raddoppio con Schick. La formazione di 2.Bundesliga risponde con una chance per Redondo e rientra a sorpresa in partita al 43': piede a martello di Kossounou e doppio giallo, il Bayer è in dieci. Xabi Alonso non effettua nessun cambio immediato, per evitare di sprecare uno slot, e rischia nel maxi-recupero: Raschl sfiora il clamoroso pareggio.

Nella ripresa il Leverkusen si copre, inserendo Stanisic per Schick e lasciando solo il duo Adli-Wirtz davanti, mentre i rivali alzano il baricentro con Ragnar Ache. Il neo-entrato bussa due volte alla porta di Hrádecký, senza riuscire a sfondare, con le aspirine che si muovono solo di rimessa contro una squadra che ha poche idee e confuse. Wirtz e Adli flirtano col raddoppio, che non arriva nonostante il forcing finale, ma il Bayer Leverkusen può esultare. Il club conquista infatti la seconda Coppa di Germania della sua storia, trentun anni dopo il successo del 1992/93 contro l'Hertha II (militante in 3.Liga). Un successo che arriva nonostante una prestazione sottotono, che conferma la sensazione avuta a Dublino: pile scariche per le aspirine, dopo un'annata storica. Il double consente a Xabi Alonso di chiudere da imbattuto in terra tedesca: 39 gare senza sconfitta e 51 vittorie su 52 match stagionali.