Icardi-Dzeko, rissa social: Maurito posta un occhio nero, Edin lo definisce "imbarazzante"

TURCHIA

© twitter Dal battibecco in campo durante Fenerbahce-Galatasaray, sfida d'altissima classifica del campionato turco, fino alla rissa social. Due ex interisti, Mauro Icardi ed Edin Dzeko, non se le sono mandate a dire e hanno ingaggiato una lite a distanza. L'argentino ha provocato la dura reazione del bosniaco postando alcune foto del suo cenone di Natale in cui appariva con un vistoso occhio nero, frutto, evidentemente, di scorrettezze subite nel big match di Super Lig. Foto che hanno fatto infuriare Dzeko: "Ha colpito con la testa il palo, poi l'ha messo su Instagram e ora piangono per un possibile rigore… è proprio da loro! Imbarazzante!", ha scritto il bosniaco.

Lo scontro tra i due, in testa alla classifica cannonieri turca entrambi con 12 gol in 17 partite, era cominciata sul campo (0-0 il risultato della gara), era cominciata in campo quando Dzeko aveva spinto Icardi dando poi vita a un duro faccia a faccia verbale senza arrivare a ulteriori contatti fisico ma continuando a punzecchiarsi comunque per tutta la partita.