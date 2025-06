Accuse di traffico di droga, Promes estradato da Dubai in Olanda

I procuratori olandesi hanno riferito all'Associated Press che il calciatore Quincy Promes è stato estradato da Dubai nei Paesi Bassi, dove rischia una pena detentiva per coinvolgimento in un traffico di cocaina. La procura olandese ha confermato all'AP che Promes è in viaggio verso i Paesi Bassi, sotto custodia cautelare olandese. Il trentatreenne Promes ha segnato sette gol in 50 partite internazionali con la nazionale olandese prima che problemi legali ne compromettessero la carriera internazionale. Lo scorso anno è stato condannato per complicità in un traffico di cocaina e condannato in contumacia a sei anni di carcere.