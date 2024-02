Germania: Podolski ha fatto fortuna grazie al... kebab

© instagram

I tifosi dell'Inter lo ricorderanno come una meteora (sei mesi nel 2015 con 17 presenze e un solo gol), ma Lukas Podolski a distanza di anni deve comunque ringraziare il club nerazzurro che non lo ha confermato a fine stagione. Trasferitosi al Galatasaray, il 38enne attaccante tedesco ha avuto in Turchia l'idea geniale che ti cambia la vita: aprire in Germania un ristorante di kebab. Era il 2018 quando Podolski inaugurò il suo Mangal Doner, il primo dei 30 aperti poi in futuro e che lo hanno reso ricchissimo. Come riporta il Sun, il calciatore ha ora un patrimonio di 207 milioni di euro grazie ai suoi ristoranti famosi in tutto il Paese.