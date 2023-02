Ganago salta Juventus-Nantes: morta la figlia di cinque anni

© Getty Images

Il Nantes non avrà Ignatius Ganago giovedì sera contro la Juventus: l'attaccante camerunese è rientrato in patria a causa di una tragedia familiare, secondo l'Equipe la figlia di cinque anni è improvvisamente morta per un malore. Il club francese ha ovviamente accordato il permesso di rientrare a casa all'attaccante classe 1999, che non disputerà l'andata dei playoff di Europa League allo Stadium. I compagni di squadra e l'allenatore Kombouaré vengono descritti come comprensibilmente scioccati.