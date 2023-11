Galatasaray: Ndombele finisce fuori rosa per colpa di... un hamburger

© afp

Periodo complicato per Tanguy Ndombele al Galatasaray. Dopo aver vinto lo scudetto col Napoli, il centrocampista francese non è stato riscattato ed è tornato al Tottenham che lo spedito in Turchia, dove la sua avventura pare già essere giunta a conclusione. Ndombele è stato messo fuori rosa dal tecnico Okan Buruk per colpa di un hamburger. Il "fattaccio" è avvenuto dopo la gara di Champions League contro il Bayern Monaco, quando il calciatore e l'allenatore turco hanno avuto un litigio a causa del cibo. L'ex Napoli, infatti, è stato sorpreso con un hamburger da Buruk, che ha deciso di metterlo fuori rosa finché non ritroverà una forma fisica accettabile.