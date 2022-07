Dramma Haller: l'attaccante del Borussia Dortmund ha un tumore 

BORUSSIA DORTMUND

Dopo alcuni controlli è stato scoperto un cancro ai testicoli per l'ex Ajax arrivato in giallonero per sostituire Haaland: "Ora chiediamo privacy".

© twitter L'attaccante ivoriano del Borussia Dortmund Sebastien Haller, 28 anni, è affetto da un cancro ai testicoli. Lo ha comunicato il club tedesco, aggiungendo che il giocatore ha lasciato il ritiro in Svizzera per curarsi. "Un tumore ai testicoli è stato scoperto" dopo "approfondite visite mediche", spiega sul proprio sito il club, aggiungendo che Haller "si è lamentato di non sentirsi bene dopo l'allenamento di lunedì mattina".

Il giocatore, prelevato nel mercato estivo dall'Ajax per sostituire Erling Braut Haaland, ceduto al Manchester City, è tornato a Dortmund, ha spiegato il club, aggiungendo che "ulteriori esami si svolgeranno in un centro medico specializzato".

"La notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi - ha dichiarato il direttore sportivo, Sebastian Kehl - Tutta la famiglia BVB augura a Se'bastien una completa guarigione il prima possibile. Faremo tutto il possibile per garantire che riceva il miglior trattamento possibile".

"Chiediamo che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande. Non appena avremo ulteriori informazioni, vi informeremo in consultazione con il giocatore", ha fatto sapere il Borussia Dortmund.

HALLER SUI SOCIAL: "GRAZIE A TUTTI, CI VEDIAMO PRESTO IN CAMPO"

L'attaccante ivoriano con un post social ha ringraziato i tifosi per i messaggi ricevuti: "Voglio ringraziarvi ancora dal profondo del mio cuore per i tanti messaggi ricevuti. Sono davvero commosso nell'aver sentito il vostro affetto e ho l'impressione di non meritare così tanto. So che grazie a voi questa sarà solo un'altra prova sulla strada. Ci vediamo presto in campo per festeggiare le nostre prossime vittorie".