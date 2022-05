Donnarumma: "So già di essere il numero 1 al Paris Saint-Germain"

francia

L'azzurro vince il premio di miglior portiere della Ligue 1: "Ho fatto un ottimo lavoro"

Solamente sedici partite giocate in campionato, eppure Gianluigi Donnarumma ha convinto la Francia: l'ex portiere del Milan ha vinto il premio come miglior portiere della Ligue 1 2021/22. "Avendo giocato solo la metà delle partite, significa che ho lavorato bene e ho fatto delle ottime partite. Ringrazio i colleghi che mi hanno votato, sono molto contento di essere al Paris Saint-Germain". Ligue 1, Donnarumma vince il premio come miglior portiere del 2021/22









Un premio che, forse, rivela anche come evolverà la situazione dei numeri uno in casa parigina visto che sia Gigio che Navas non vogliono più vivere l'alternanza in porta che ha contraddistinto questa stagione: "Il club prenderà una decisione, non c'è nessun problema e sono felice di restare anche nella prossima stagione. So già di essere il numero 1, comunque decide la società e non ci sono problemi".