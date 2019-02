Coreografia per Emiliano Sala, Nantes multato

21/02/2019

La coreografia in onore di Emiliano Sala, l'attaccante argentino tragicamente morto in un incidente aereo mentre si stava recando a Cardiff, costa cara al Nantes. La Commissione Disciplinare, infatti, ha inflitto al club francese una multa di 16.500 euro per l'utilizzo di materiale pirotecnico e lancio di oggetti in campo nel corso del match contro il Saint-Etienne del 30 gennaio, valevole per la 22a giornata di Ligue 1.