Corea del Sud, il Sungui Arena Park sanificato da un'azienda italiana

In Corea del Sud sono un passo avanti sulla sanificazione degli stadi anche grazie al made in Italy: è infatti l'azienda padovana Idrobase Group ad aver realizzato l'impianto con cui il Sungui Arena Park, impianto di Incheon, viene sanificato dopo il contagio per il coronavirus. L’impianto, costato 450.000 euro, consta di chilometri di tubature, i cui ugelli nebulizzano disinfettante sulle tribune e gli spazi comuni in assenza di pubblico, potendo essere riconvertiti in umidificatori rinfrescanti durante le partite.