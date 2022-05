Coppa di Germania, primo storico trionfo per il Lipsia: Friburgo ko 5-3 ai rigori

GERMANIA

La squadra di Tedesco festeggia grazie all'errore dal dischetto di Demirovic dopo l'1-1 dei primi 120'. Sfatata la maledizione della DFB Pokal, sfuggita per due volte in finale

All'Olympiastadion, trionfa il Lipsia, che batte il Friburgo e alza al cielo di Berlino la Coppa di Germania, il primo trofeo della sua storia: finisce 5-3 ai rigori, con l'errore decisivo di Demirovic, mentre al 120' la sfida si era fermata sull'1-1 con le reti di Eggestein e Nkunku. In dieci per gran parte della partita, la squadra di Tedesco riesce così ad alzare il trofeo dopo essersi arresa all’ultimo atto nel 2019 e nel 2021. © Getty Images

Il Lipsia ha la meglio sul Friburgo, sconfitto per 5-3 dopo i calci di rigore, e si aggiudica la Coppa di Germania 2021/2022, il primo trofeo della storia del club. All'Olympiastadion di Berlino, si affrontano due squadre a secco di titoli nel loro palmares e a prevalere è la squadra di Tedesco, che sconfigge quella di Streich. Al 120', il match finisce 1-1 dopo che il Friburgo apre marcature al 19’ con Eggestein, mentre il Lipsia pareggia con Nkunku. La squadra della Red Bull sfata così il tabù della DFB Pokal, vinta dopo due finali perse. A passare per primo è il Friburgo, al 19’: Eggestein approfitta di un rimpallo al limite dell’area, apre il piattone e batte Gulacsi con una precisa e potente conclusione. Il Lipsia però s’infuria per un tocco di mano di Sallai precedente, l’arbitro Stegemann lo ritiene involontario e convalida l’1-0 per la squadra di Streich. La reazione non arriva e anzi la ripresa si apre con l'episodio decisivo del secondo tempo: la squadra di Tedesco attacca a testa bassa ma lascia sguarnita la difesa e, su un lancio lungo, Holer beffa Halstenberg che lo stende mentre l'attaccante avversario s'invola verso la porta. Il rosso è automatico, il Lipsia è in dieci ma non molla. Al 76', sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Orban fa da sponda e Nkunku insacca il pareggio, mandando la finale ai supplementari. La gara è tiratissima, il Friburgo colpisce tre legni ma l'epilogo arriva solo ai rigori, quando Demirovic sbaglia e regala al Lipsia la sua prima coppa di Germania e il primo trofeo da mettere nel palmares.