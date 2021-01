Copa Libertadores, Boca Juniors e Santos si annullano: 0-0 alla Bombonera

COPA LIBERTADORES

Ancora tutto aperto nella semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Santos. Nella partita di andata tra la formazione argentina e quella brasiliana il risultato non si schioda e lo 0-0 della Bombonera è il risultato finale. Match combattuto quello a Buenos Aires, con gli ospiti che si rendono più pericolosi rispetto alla formazione di Russo e che sfiorano il colpaccio nel finale. Il ritorno si terrà la prossima settimana a Vila Belmiro. Chi alzerà la Libertadores conquisterà un posto al Mondiale per Club di febbraio che sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Mediaset.

Il Boca Juniors non riesce ad andare oltre uno striminzito 0-0 in casa contro il Santos nel primo capitolo delle semifinali di Copa Libertadores. La formazione brasiliana chiude bene gli spazi a Tevez e compagni ed esce imbattuta dalla Bombonera. Tutto si deciderà quindi nel ritorno di Vila Belmiro, dove il Peixe potrà avvantaggiarsi delle mura amiche; anche se la formazione argentina avrà sostanzialmente a disposizione due risultati su tre per raggiungere la finale.

Per quanto i padroni di casa si dimostrino più determinati, creano nel primo tempo solo una vera occasione da gol: gran suggerimento di Tevez per Villa Cano, che chiude con il mancino, ma la sua conclusione colpisce solamente la traversa. Dall’altra parte poco o niente nei primi 45 minuti, eccezion fatta per un sinistro di Pituca parato con sicurezza da Andrada. Un bel tiro di Salvio, deviato quanto basta da John per evitare l’1-0 del Boca, apre la ripresa. Tuttavia è il Santos a rendersi pericoloso in un paio di circostanze nel giro di 5 minuti: prima con un sinistro di Marinho, ben respinto da Andrada, e poi con un destro di Kaio Jorge da buona posizione che termina a lato. Gli ospiti rischiano poi seriamente di fare il colpaccio nel finale: l’arbitro inizialmente assegna un rigore, per un fallo commesso da Lopez su Marinho, ma una volta richiamato dal Var annulla la propria decisione. Appuntamento, quindi, in Brasile tra meno di una settimana.