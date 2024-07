Copa America: Brasile-Colombia 1-1, verdeoro secondi. È sfida all'Uruguay

COPA AMERICA

Muñoz risponde a Raphinha e regala la vetta ai Cafeteros, condannando Dorival a vedersela con Bielsa

© Getty Images Si chiude la fase a gironi della Copa America e c'è un risultato a sorpresa: Brasile-Colombia finisce 1-1, con Muñoz che nel recupero del primo tempo risponde al vantaggio degli uomini di Dorival firmato da Raphinha al 12'. I Cafeteros chiudono in vetta il gruppo D e si regalano un quarto certamente più agevole contro Panama, mentre i verdeoro saranno attesi dalla supersfida con l'Uruguay di Bielsa. Costa Rica-Paraguay finisce 2-1.

BRASILE-COLOMBIA 1-1

La Copa America avrà subito un fenomenale quarto di finale: è quello tra il Brasile e l'Uruguay, con i verdeoro che non riescono a prendersi il primo posto del gruppo D per via dell'1-1 con la Colombia, che invece si guadagna una sfida certamente meno complicata, anche se da non sottovalutare, contro Panama, capace di eliminare gli stati uniti di Weah e Pulisic. Eppure, dopo una punizione pericolosa di James Rodriguez, al 12' Raphinha porta in vantaggio i suoi con una clamorosa punizione all'incrocio dei pali che fa impazzire il popolo carioca accorso a Santa Clara, in California. Sette minuti dopo, l'ennesimo assist di Rodriguez porta Davinson Sanchez al gol, ma il colpo di testa arriva da posizione di fuorigioco. L'1-1, in ogni caso, è solo rinviato e arriva poco prima dell'intervallo: splendido lavoro spalle alla porta di Cordoba che serve Muñoz, bravo a battere Alisson in uscita. Nella ripresa, Raphinha prova di nuovo il gol su calcio di punizione ma stavolta sfiora lo specchio della porta. I Cafeteros hanno il colpo del ko ma Borre spreca da pochi passi l'assist di Luis Diaz, mentre nel finale Vargas salva sul destro dal limite di Andreas Pereira. Finisce però 1-1: gli altri due quarti di finale saranno dunque Uruguay-Brasile e Colombia-Panama.

COSTA RICA-PARAGUAY 2-1

Il pareggio del Brasile pone fine alla Copa America del Costa Rica, che aveva bisogno di una goleada e di un ko dei verdeoro per sperare in un clamoroso passaggio del turno. Finisce invece 2-1, anche se il 2-0 nei primi 7 minuti firmato dalle reti di Calvo e Alcocer dà una mezza speranza alla formazione di Alfaro. Poi la punizione di Raphinha a Santa Clara e il 2-1 di Sosa al 55' spengono ogni possibilità di compiere il miracolo. Il Paraguay prova a cercare almeno il pareggio nel finale, ma chiude la sua Copa America senza punti.