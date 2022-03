Chelsea tra campo e cessione: Vialli allo scoperto al fianco di Nick Candy

TRA CAMPO E CESSIONE

Dopo le sanzioni imposte dal governo inglese per la guerra in Ucraina, Jorginho & Co. hanno conquistato il pass per i quarti di Champions e detto di essere disposti a pagare i viaggi per le trasferte. Intanto procedono e trattative per la vendita del club

Il casa Chelsea l'aria è tesa e il momento è complicato. Non tanto per le prestazioni della squadra, che ha appena staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, ma per quello che sta succedendo a livello societario. A causa delle sanzioni imposte al club di Abramovich dal governo inglese in relazione alla guerra in Ucraina, i Blues sono infatti in difficoltà nella gestione delle spese di normale amministrazione, nella vendita dei biglietti e nell'organizzazione dei viaggi per disputare le partite in programma. Getty Images

Per far fronte alla situazione, sempre più incerta e difficile da gestire, Jorginho & Co. hanno già dato la loro disponibilità a pagare personalmente le eventuali trasferte. Una presa di posizione forte e chiara per ribadire l'attaccamento alla maglia della squadra e la voglia di continuare a lottare in campo.

"Qualcosa faremo, non credo che andremo con l’autobus - ha dichiarato il centrocampista azzurro in vista dei quarti di finale di Fa Cup a Middlesbrough -. Ci stiamo organizzando, è importante arrivarci e se c’è da fare noi uno sforzo, per il bene di tutti, lo faremo". "Fare sei ore in pullman non è semplice prima di una partita. Visto che abbiamo la possibilità magari la sistemeremo in un altro modo", ha aggiunto.

Nel frattempo ai piani alti del club si registrano novità per la cessione sul fronte Nick Candy, uno dei magnati maggiormente interessati all’acquisto del Chelsea. Al suo fianco si è infatti schierato Gianluca Vialli, ex attaccante dei Blues, confermando le voci trapelate negli ultimi giorni.

"Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato nel sostenere l'offerta di Candy per acquistare il Chelsea - ha dichiarato attuale capodelegazione della nazionale italiana particolarmente interessato al progetto uscendo allo scoperto -. Se l’offerta sarà quella giusta, cercheremo di essere i migliori custodi possibili del club".

Offerta che, cifre alla mano, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 miliardi di sterline. "Ho incontrato Nick Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e sono pienamente d’accordo con le sue visioni e al suo impegno per rendere il Chelsea il club più riconosciuto e supportato a livello mondiale, oltre a mantenere il continuo successo in campo - ha spiegato Vialli -. Insieme condividiamo la stessa opinione e se l’offerta va a buon fine, cercheremo di essere i migliori proprietari possibili del club, sapendo che è fondamentale che le preoccupazioni dei tifosi siano al centro delle priorità di qualsiasi acquirente".