Bundesliga: il Leverkusen batte il Mainz e va a -1 dal Bayern, Dortmund ko

KIEL-BORUSSIA DORTMUND 4-2

Crolla ancora il Dortmund, che dopo il 3-2 in casa con il Leverkusen va ko in trasferta, in casa di un Kiel che si rilancia per la salvezza. La sfida è ben indirizzata già nel primo tempo, e in particolare nei cinque minuti tra il 27' e il 32': sono i due momenti in cui Machino e Harres trovano rispettivamente l'1-0 e il 2-0. Sembra non poter andare peggio, ma in realtà nel recupero del primo tempo Bernhardsson trova addirittura il tris che mette il lucchetto al match. O almeno questo è quello che succede fino al 71', quando poi Giovanni Reyna, messo in campo al 59' dal tecnico dei gialloneri Sahin, accorcia le distanze. La partita si riapre ufficialmente sei minuti dopo, quando Bynoe-Gittens sigla il 3-2 che rimette tutto in discussione. Un'ulteriore mano agli ospiti la dà Holtby, che entra e all'86' si fa espellere. Nel recupero, con il Dortmund in avanti, Arp riparte e segna al 98' la rete del definitivo 4-2. Il Borussia resta a 25 punti e rischia di finire a -17 dal Bayern. Ma anche la partecipazione alla prossima Champions, ora, è tutt'altro che scontata. Sale a quota 11, invece, il Kiel, al secondo successo interno consecutivo.