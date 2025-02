Bundesliga: poker del Bayern, vince il Dortmund

HEIDENHEIM-DORTMUND 1-2

Ritrova la vittoria in campionato il Dortmund, che passa 2-1 sul campo dell'Heidenheim, non senza soffrire. Gialloneri avanti al 33' con Guirassy, che raccoglie l'assist di Anton e firma l'1-0. Ad inizio ripresa, entra Adeyemi, ma l'ingresso più importante è certamente quello di Beier: in campo al 58', dopo cinque minuti fa 2-0 servito da Bensebaini. Neanche il tempo di esultare, però, e Honsak, altro neoentrato a segno, accorcia le distanze. Finale in sofferenza, ma il 2-2 non arriva: prima vittoria nel 2025 in campionato per il Dortmund, che non vinceva dal 3-1 del 22 dicembre sul campo del Wolfsburg. E seconda vittoria di fila per Tullberg. Terzo ko consecutivo per l'Heidenheim: la salvezza rischia di allontanarsi.