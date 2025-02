Bundesliga: il Bayern piega 4-0 l’Eintracht e torna a +8 sul Leverkusen

L’Allianz Arena ospita il big match del 23º turno di Bundesliga: il Bayern Monaco capolista contro l’Eintracht Francoforte, terzo in campionato. Kompany decide di tenere inizialmente in panchina Harry Kane, ancora non al meglio dopo il doloroso colpo alla testa rimediato la scorsa settimana contro il Leverkusen: al suo posto Thomas Müller. C’è invece Ekitike dalla parte opposta. Proprio il francese è autore del primo tiro pericoloso della gara al 6’, mentre Olise non riesce a sfruttare un’ottima chance una manciata di secondi più tardi. Il Bayern prende quindi in mano le redini del gioco, costringendo Kristensen a un provvidenziale salvataggio sulla riga sul tiro di Musiala e Trapp a respingere un’altra conclusione pericolosa di Olise. I bavaresi perdono poi Kimmich per infortunio in chiusura di primo tempo, ma in pieno recupero riescono a trovare l’1-0: a segnare è Olise, bravo ad anticipare Tuta sul cross di Sané. Al 62’ arriva pure il 2-0: Hiroki Ito trova la sua prima rete con la casacca bavarese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Manca una mezz’ora al termine della gara e Kompany decide allora di inserire Kane, ma a chiudere la partita per il Bayern ci pensa Musiala all’83’, dopo un gol divorato da Sané qualche minuto prima. Grabry fissa quindi il 4-0 finale al 93’, permettendo alla formazione di Monaco di Baviera di salire a quota 58 punti e tornare a +8 sul Bayer Leverkusen. A 42 punti resta invece l’Eintracht, avvicinato ora in classifica dal Friburgo di Vincenzo Grifo (39 punti).