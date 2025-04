Bundesliga: il Leverkusen scivola a -8 dal Bayern

La trentesima giornata di Bundesliga si chiude con il pareggio per 1-1 del Leverkusen, che in questo modo scivola a -8 dal primo posto del Bayern a quattro giornate dalla fine: non basta la rete al 32' di Schick, Boukhalfa gela Xabi Alonso al 78'. Il Dortmund batte 3-2 il Borussia Mönchengladbach grazie a Guirassy, Nmecha e Svensson e resta in corsa per la qualificazione in Champions. Solo 0-0 per l'Eintracht in casa dell'Augsburg.