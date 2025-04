Bundesliga: il Bayern reagisce dopo l’eliminazione con l’Inter, poker all’Heidenheim e +9 sul Leverkusen

UNION BERLINO-STOCCARDA 4-4

Un primo tempo pirotecnico ci consegna un match da ricordare, per chiudere il sabato della Bundesliga: è 4-4 tra l'Union Berlino e lo Stoccarda. Subito emozioni, allo Stadion An der Alten Försterei. I padroni di casa la sbloccano dopo quattro minuti, con l'ex Rfs Ilic a insaccare su calcio piazzato, e proprio quest'ultimo sfiora la doppietta. Lo Stoccarda domina nel possesso, sfiora il pari con Demirovic e viene colpito nuovamente al 19': assist di Querfeld per Diogo Leite, 2-0 berlinese. Due gol su palla inattiva colpiscono gli ospiti, che però pareggiano: letale uno-due di Undav (23') e Millot (29'), con quest'ultimo a colpire dalla distanza. L'Union però non molla e, anzi, torna avanti: sassata da lontanissimo di Querfeld, Nübel battuto e al 38' è 3-2. Le emozioni non sono ancora finite, col ribaltone dello Stoccarda: Chabot segna su azione da calcio piazzato (43') e Führich sigla il sorpasso sull'assist di Undav (46' pt). Primo tempo finito? Neanche per sogno, al 51'pt Ilic firma il clamoroso 4-4: pari pirotecnico nel primo tempo e quattro gol (tre dell'Union) dai calci piazzati. Nella ripresa le squadre calano vigorosamente i ritmi e il match si normalizza, con una sola chance per parte. Hollerbach sfiora un eurogol, mentre per lo Stoccarda è Chabot ad andare vicino alla rete. Gli ospiti mantengono il 74% di possesso palla, ma non vincono. Finisce 4-4 e l'Europa si allontana per lo Stoccarda, sempre 11° con 41 punti: -4 dalle coppe e -8 dalla Champions. Union sempre 13a, con 35 punti.