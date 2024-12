Bundesliga: il Bayern prova la fuga, travolto il Lipsia

Il Bayern prova a mandare un messaggio fortissimo alla Bundesliga: la quindicesima giornata si apre con un 5-1 al Lipsia che esprime tutta la voglia della squadra di Monaco di riprendersi il titolo di campione di Germania. E l'inizio all'Allianz Arena è anche da record, perché incredibilmente dopo nemmenno 120 secondi è già 1-1: prima i padroni di casa con Musiala su assist di Olise, poi la risposta degli uomini di Rose affidata a Sesko. I fuochi d'artificio nel primo tempo continuano, perché al 25' è ancora Olise, con un altro passaggio vincente, a regalare a Laimer il pallone del 2-1. Il vero strappo, però, arriva al 36', quando Musiala fa l'altruista e serve Kimmich per il 3-1 della formazione di Kompany all'intervallo. Rose le prova tutte la 74', mettendo dentro anche l'ex André Silva, ma nel giro di tre minuti il Bayern la chiude: sono quelli che passano tra il 75' e il 78', minuti dei gol rispettivamente di Sané e Davies. Il finale è pura accademia e la capolista prova la fuga: in attesa di Leverkusen-Friburgo, i bavaresi si portano a +7 sulla seconda in classifica. Il Lipsia resta a 27 punti, gli stessi dell'Eintracht, ma nel weekend rischia l'aggancio proprio di Grifo e compagni.