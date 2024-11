Bundesliga: Bayern Monaco sul velluto con l’Union, l’Eintracht ne fa sette al Bochum

WOLFSBURG-AUGSBURG 1-1

Riesce a strappare un punto il Wolfsburg, che va sotto nel punteggio ma poi acciuffa l’1-1 in casa contro l’Augsburg. I ritmi nelle prime fasi di gara non sono altissimi, con i padroni di casa che cercano di tenere in mano il pallino del gioco. Con il passare dei minuti i Lupi aumentano notevolmente la propria intensità, iniziando a creare tanto in fase offensiva. Gli uomini di Hassenhuttl provano in tutti i modi a sbloccare la partita, ma nel loro miglior momento vengono colpiti a freddo dagli ospiti: al 34’ Tietz pesca l’angolo giusto con il diagonale sinistro, che vale l’1-0. L’Augsburg, nonostante le tante difficoltà, riesce a chiudere la prima frazione di gioco addirittura in vantaggio di un gol. Per tutto il secondo tempo i biancoverdi cercano incessantemente il pareggio, costruendo azioni offensive a ripetizione ma faticando ad inquadrare lo specchio della porta. La rete dell’1-1 arriva finalmente all’82’, quando l’ex Atalanta Maehle rifinisce per il destro vincente di Amoura. Con questo 1-1 il Wolfsburg sale a 9 punti in classifica, due in meno rispetto agli 11 totalizzati fin qui dall’Augsburg.