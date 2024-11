Bundesliga: al Bayern Monaco basta Musiala, rallenta ancora il Leverkusen

Il Bayer Leverkusen vuole tornare alla vittoria, dopo aver collezionato due pareggi nelle ultime due giornate, mente il Bochum è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato. La differenza in campo tra le due squadre è evidente e al 18’ si traduce nell’1-0 per le Aspirine: a portare avanti gli ospiti è Schick, schierato prima punta al posto di Boniface. L’ex Sampdoria e Roma si conferma una bestia nera per il Bochum, segnando il suo quinto gol negli ultimi tre confronti con la squadra della Renania Settentrionale-Vestfalia. Alla mezz’ora è quindi Frimpong a impegnare Drewes in un’ottima parata, in un primo tempo giocato meglio dalla formazione di Xabi Alonso. Nella ripresa il Leverkusen chiede un calcio di rigore per un intervento su Grimaldo, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. A sprecare una buona chance per il Bochum al 67’ è invece Passlack. Il Bayer trova poi il raddoppio con Frimpong a venti dal termine, ma il gol non viene convalidato per una posizione di fuorigioco. Sembra fatta per le Aspirine e, invece, i padroni di casa trovano un insperato pareggio all’89’ con Miyoshi. La partita termina quindi 1-1, lasciando tanto amaro in bocca al Leverkusen. I Campioni di Germania in carica salgono comunque a quota 17 punti, mentre il Bochum si porta a 2, restando però ultimo.