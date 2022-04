Bundesliga: tris del Bayern che resta a +9 sul Dortmund

GERMANIA

I campioni di Germania in carica passano 3-0 in casa dell'Arminia Bielefeld: nel prossimo turno ci sarà il primo match point per il titolo

Nella trentesima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco risponde al Borussia Dortmund e vince 3-0 in casa dell'Arminia Bielefeld, restando primo a +9 sui gialloneri. Decidono l'autorete di Laursen (10') e i gol di Gnabry nel corso del lungo recupero nel primo tempo (52') e la zampata di Musiala (85') nel finale: a Nagelsmann basterà battere Rose nello scontro diretto del prossimo turno per vincere il titolo. Arminia penultimo a 26 punti. Getty Images

Il Bayern non sbaglia e dimentica la deludente eliminazione dalla Champions battendo 3-0 l'Arminia Bielefeld in trasferta e procurandosi il primo match point per il titolo. I campioni di Germania in carica trovano subito una clamorosa occasione: all'8', infatti, il colpo di testa di Lewandowski impatta la traversa, anche grazie al miracolo di Ortega Moreno, e si ferma sulla linea di porta senza attraversarla completamente. Neanche un minuto dopo, arriva l'1-0 per i bavaresi: lancio di Kimmich, sponda di testa di Alphonso Davies e autogol di Laursen, che di petto insacca involontariamente nella sua porta. L'Arminia sembra trovare il pari con Okugawa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Var protagonista di nuovo nel lunghissimo recupero: Gnabry segna su assist di Kimmich al volo, ma la rete viene inizialmente invalidata per offside, per poi essere concessa. Nella ripresa, Neuer mantiene le distanze con le sue parate su Vasiliadis e all'85' arriva il 3-0: Lewandowski attende l'ingresso in area di Musiala, che riceve l'assist del polacco e insacca da pochi passi. Con questa vittoria, il Bayern sale a quota 72, tornando a +9 sul secondo posto del Borussia Dortmund. Nel prossimo turno, ci sarà proprio il Klassiker: in caso di vittoria, Nagelsmann potrà festeggiare il suo primo Meisterschale con i bavaresi. L'Arminia Bielefeld, invece, resta penultimo con appena 26 punti, in piena zona retrocessione.