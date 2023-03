Bundesliga: Dortmund show con il Colonia, cade il Lipsia contro il Bochum

GERMANIA

I gialloneri vincono 6-1, perde la formazione di Rose. Colpo del Wolfsburg a Stoccarda, pari tra Augsburg e Schalke

© Getty Images Nella venticinquesima giornata di Bundesliga, stravince il Borussia Dortmund, che batte 6-1 il Colonia con le doppiette di Reus e Haller e i gol di Guerreiro e Malen e vola al primo posto in classifica. Clamorosa sconfitta, invece, per il Lipsia, che si arrende 1-0 al Bochum. Il Wolfsburg avvicina la zona Europa vincendo 1-0 a Stoccarda, trionfo per l’Hoffenheim (3-1) nella sfida salvezza con l'Hertha Berlino. Augsburg-Schalke finisce 1-1.

BORUSSIA DORTMUND-COLONIA 6-1

Goleada per il Borussia Dortmund, che batte il Colonia 6-1 e va in testa alla Bundesliga in attesa del Bayern. L’equilibrio dura appena 15’: gran giocata di Malen, che supera un difensore e serve Guerreiro in area. L’esterno portoghese è bravo a colpire d’esterno e trovare il suo quinto gol stagionale. Due minuti ed ecco il raddoppio: questa volta è Haller a ricevere tra le linee un filtrante di Reus e battere il portiere avversario sotto la traversa. Il tris del Dortmund arriva al 32’: ancora Malen si inserisce in area e trova la grande parata in uscita di Schwabe. Sullo sviluppo dell’azione la palla giunge a Reus, che incrocia il destro e firma il settimo gol della sua stagione. Al 36’, il poker, con la conclusione di Malen che stavolta piega le mani al portiere del Colonia. Gli ospiti si svegliano e reagiscono sei minuti dopo: Selke si inserisce bene in area ed è rapido a spingere in rete la ribattuta corta di Meyer. Nella ripresa, il Dortmund controlla il ritmo e al 69’ trova il pokerissimo ancora con Haller, il più rapido di tutti a ribadire in rete dopo la traversa colpita su punizione da Dahoud. Un minuto dopo, il Borussia segna il sesto gol con Reus, che firma la sua doppietta. Vince 6-1 il Borussia Dortmund, che mette pressione al Bayern salendo al primo posto in classifica a quota 53 punti. Rimane a 27, invece, il Colonia.

BOCHUM-LIPSIA 1-0

Clamorosa sconfitta del Lipsia, che cade 1-0 contro il Bochum. Gli ospiti prendono subito il pallino del gioco, ma sia André Silva che Werner sono imprecisi in avvio. L’occasione più grande del primo tempo capita proprio sui piedi dell’ex attaccante del Milan, che calcia a colpo sicuro ma trova la respinta sulla linea di un difensore. Nella ripresa, però, il Bochum cambia faccia e va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Asano. L’1-0 è soltanto rimandato: al 48’ ci pensa Masovic a segnare in mischia il quarto gol del suo campionato. Gli ospiti reagiscono, sfiorano il pari con Szoboszlai su punizione, ma continuano a soffrire le ripartenze del Bochum. In pieno recupero, è Orban ad andare vicino all'1-1 in mischia, ma il suo tiro trova ancora una volta la respinta provvidenziale di un difensore. Finisce quindi 1-0 per il Bochum, che conquista tre punti fondamentali nella sua corsa salvezza, mentre il Lipsia rimane a quota 45.



STOCCARDA-WOLFSBURG 0-1

Vittoria importante per il Wolfsburg, che sbanca Stoccarda 1-0. Il primo tempo è tutto dei padroni di casa, che non riescono a convertire il predominio territoriale in occasioni e rischiano con Kaminski, che trova la bella parata in tuffo di Bredlow. La grande occasione per la formazione di Abbadia arriva a inizio ripresa, quando Endo colpisce a colpo sicuro di testa, ma trova il salvataggio sulla linea di un difensore. Al 56’, però, ecco il vantaggio ospite: Marmoush riceve al limite dell’area e infila l’angolino, trovando il suo sesto gol stagionale. Pochi minuti dopo, Paredes segna il raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco. A nulla servono gli assalti dei padroni di casa, che reclamano anche un rigore nel finale. Vince il Wolsfburg 1-0, che sale al settimo posto in classifica, mentre lo Stoccarda rimane ultimo.

HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 3-1

Convincente vittoria dell’Hoffenheim, che nello spareggio salvezza batte l’Hertha Berlino 3-1. I padroni di casa sfiorano il vantaggio già in avvio, ma Kramaric trova la grande parata di Christensen. Al 24’ è proprio l’attaccante croato a sbloccare il match trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il gol sveglia l’Hertha, che va vicina al pari con Serdar. Al 37’ però l’arbitro assegna un altro rigore all’Hoffenheim, trasformato ancora una volta dal croato. Il tris della squadra di Matarazzo arriva al 51’, quando Bebou segna dopo una bella azione personale. La partita rischia di cambiare al 71’: brutto fallo di Dabbour e rosso diretto per l’attaccante israeliano. L’Hertha allora prende campo e coraggio, trovando il gol della bandiera al 92’ con Jovetic. Finisce quindi 3-1 per l’Hoffenheim, che sale al quartultimo posto in classifica a quota 22 punti, superando proprio l’Hertha, fermo a 21.



AUGSBURG-SCHALKE 1-1

Pareggio per 1-1 che non serve a nessuno tra Augsburg e Schalke. Due minuti e i padroni di casa vanno subito vicini al vantaggio, con Berisha che colpisce la traversa da ottima posizione. La partita è aperta con occasioni da una parte e dall’altra. L'1-0 dell’Augsburg arriva al 51’, quando Demirovic pesca un bel corridoio per Maier, che solo davanti al portiere non sbaglia. Bastano due minuti però per cambiare tutto: l’autore dell’assist, Demirovic, reagisce a una provocazione di un avversario e viene espulso. L’Augsburg in dieci soffre la reazione degli ospiti, che sfiorano il pari con Terodde. L’1-1 arriva comunque in pieno recupero, con il rigore trasformato da Bulter al 93’. Pareggio amaro, quindi, per l’Augsburg, che sale a 28 punti, mentre lo Schalke non riesce a sganciarsi dal penultimo posto in classifica.

RISULTATI E CLSSIFICHE