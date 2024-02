Bundesliga: il Bayern cede al Bochum, Leverkusen a +8

germania

I bavaresi perdono 3-2 e si allontanano dalla vetta, Tuchel sempre più a rischio. Altra protesta dei tifosi contro la Federazione

© Getty Images La ventiduesima giornata di Bundesliga vede la pesante sconfitta del Bayern Monaco, che cede 3-2 al Bochum e scivola a -8 dal Leverkusen. Dopo la rete di Musiala al 14’, i padroni di casa rimontano con Asano, Schlotterbeck ed il rigore di Stöger (espulso Upamecano). In gol Kane nel finale. Da segnalare due interruzioni causate dal lancio di palline da tennis da parte dei tifosi come protesta verso la Federazione. Tre a tre tra Friburgo ed Eintacht.

BOCHUM-BAYERN MONACO 3-2

Musiala porta avanti i bavaresi dopo 14’: il classe 2003 entra in area dalla destra, si vede respingere la prima conclusione dal portiere avversario, riceve nuovamente da Goretzka sulla respinta e scaglia un potente destro sotto la traversa. Quattro minuti dopo è ancora lui a mandare in porta Kane con un passaggio visionario d'esterno destro, ma l'inglese manda incredibilmente alto a tu per tu con Riemann. A metà tempo la partita viene interrotta temporaneamente per la protesta dei tifosi contro la Federazione, che questa volta si manifesta attraverso il lancio di palline da tennis in campo. I padroni di casa prendono fiducia nel finale del primo tempo e prima pareggiano con Asano in ripartenza (palla persa da Musiala), poi si portano in vantaggio con il colpo di testa vincente di Schlotterback su calcio d'angolo. In avvio di ripresa c'è una nuova “pioggia” di palline e l'arbitro interrompe nuovamente l'incontro. Al minuto 77 arriva la svolta definitiva: Upamecano (entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Mazraoui) commette fallo da rigore su Schlotterbeck e rimedia il secondo cartellino giallo. Stöger non sbaglia e regala al Bochum il 3-1. La reazione dei bavaresi produce la rete di Kane su tap-in all’87’, ma non basta per evitare il ko. Il Bochum si porta a 25 punti in classifica, mentre il Bayern resta a 50 e scivola a -8 dalla capolista Leverkusen, sempre più lanciata verso il titolo. Tuchel a rischio.

FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-3

Marmoush sblocca il match dopo ventisette minuti con una conclusione mancina su assist di Max, ma dopo nemmeno tre minuti pareggia Ritsu Doan con un tap in in area piccola. La formazione ospite si riporta avanti nel punteggio al 34’ con Knauff (entrato all’11’ al posto di Kalajdzic) in contropiede, ma nel recupero della prima frazione i bianconeri pareggiano nuovamente con il calcio di rigore realizzato da Vincenzo Grifo. L’Eintracht sigla il 3-2 al 72’ ancora con il tedesco classe 2002, che la mette all'incrocio dei pali dal limite dell'area, ma all’89’ ci pensa Gregoritsch, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, a riprendere per la terza volta il risultato per il Friburgo e fissare il 3-3 finale.