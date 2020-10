Bundesliga: Andre Silva non basta all'Eintracht, pareggia anche lo Schalke

GERMANIA

Nella quarta giornata di Bundesliga, non basta il gol di Andrè Silva all'Eintracht Francoforte, che non va oltre l'1-1 contro il Colonia. L'ex rossonero segna su rigore nel recupero del primo tempo, ma i padroni di casa pareggiano nella ripresa con la rete di Duda al 52'. Stesso risultato a Gelsenkirchen: l'Union Berlino passa al 55' con Friedrich, ma lo Schalke trova il pareggio al 69' con la rete di Paciencia, entrato ad inizio ripresa.

COLONIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Dopo un primo tempo privo di occasioni da gol, la partita si sblocca nel recupero: Bornauw commette fallo da rigore in area su Kamada e l’arbitro, dopo aver consultato il Var, assegna il tiro dal dischetto all’Eintracht, che con Andre Silva si porta sull’1-0. Nella ripresa, però, arriva il pareggio: al 52’, infatti, Ehizibue si invola sulla destra e mette al centro, dove Duda è pronto a firmare l’1-1 finale, che impedisce al Francoforte l’aggancio al Lipsia in vetta alla classifica.



SCHALKE-UNION BERLINO 1-1

A Gelsenkirchen, succede tutto nella ripresa: l’Union Berlino passa in vantaggio al 55’ con Friedrich, che colpisce di testa su cross di Trimmel e firma l’1-0. Subito dopo la rete ospite, però, Baum toglie Ibisevic e inserisce Paciencia. La mossa si rivela vincente: al 69’, infatti, il portoghese trova il pareggio con un’incornata su calcio d’angolo battuto da Mascarell e regala il primo punto allo Schalke dopo tre sconfitte consecutive.

