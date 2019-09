Brasile, Tite convoca Gabigol dopo tre anni

IL RITORNO

Una nuova chance. Dopo tre anni Gabriel Barbosa viene convocato nuovamente nella nazionale brasiliana. L'attaccante del Flamengo, ma ancora di proprietà dell'Inter, aveva giocato nella Seleção per l'ultima volta nella Centennial America's Cup. Nel mirino del Brasile, ora, due amichevoli contro Senegal e Nigeria il 10 e 13 ottobre, a Singapore. Gabigol non si ferma più: un altro eurogol

In Italia non è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi di fede interista, ma in Brasile la maglia del Flamengo ha segnato per lui una nuova vita. Gabigol al termine del girone d'andata del Brasilerao, ha convinto anche i più scettici sulle proprie qualità: è il miglior marcatore del campionato con 16 gol realizzati, in pratica uno ogni 87'. Il Flamengo sarebbe pronto ad acquistare dall'Inter l'attaccante a titolo definitivo: l'accordo potrebbe essere perfezionato a dicembre sulla base di 18 milioni di euro.

Gabigol non è l'unica novità della lista di convocati di Tite: presenti anche il portiere Santos, campione di Coppa del Brasile con Athletico-PR e il difensore del Flamengo Rodrigo Caio. Chiamati per la prima volta il centrocampista del Grêmio Matheus Henrique e il terzino Renan Lodi. Tite ha convocato sette calciatori che attualmente giocano in Brasile e 16 "stranieri". Il Paris Saint-Germain è la squadra con il maggior numero di atleti nominati, ben tre, mentre Real Madrid, Juventus e Manchester City hanno due convocati a testa. La lista di Tite presenta quindi un punto di svolta rispetto al passato, nella speranza che la squadra possa riprendersi dopo due partite non brillanti: l'amichevole pareggiata a settembre contro la Colombia, e la sconfitta contro il Perù.