Brasile, debutto da sogno per Luis Suarez con il Gremio

Approdato in Brasile da svincolato dopo il breve soggiorno in patria al Nacional e la delusione mondiale con l'Uruguay, Luis Suarez si è presentato col botto ai suoi nuovi tifosi del Gremio. L'ex attaccante del Barcellona ha infatti bagnato l'esordio con l'Imortal Tricolor con una tripletta in 38 minuti nel 4-1 inferto al Sao Luiz, che è valsa la conquista della Recopa Gaucha, ossia la Supercoppa tra la squadra vincitrice del campionato statale Gaucho 2022 e quella trionfatrice nella coppa di riferimento.