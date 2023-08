Germania in ansia per Beckenbauer, Matthaus: "Ha seri problemi di salute"

© Getty Images

La Germania è in ansia per le condizioni fisiche di Franz Beckenbauer. L'ex capitano e ct della Nazionale tedesca, infatti, sono anni che non sta bene e ora il suo ex giocatore Lothar Matthaus ha rivelato che sta sempre peggio. "Gli auguriamo di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia - ha detto l'ex centrocampista dell'Inter all'emittente tedesca Rtl -. Gli auguriamo la massima salute possibile. Speriamo possa stare meglio, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l'ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto".