Bayern, trasferta da incubo. Dirigente derubato per strada nella notte a Barcellona

Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, l'episodio sarebbe avvenuto nel quartiere "San Martí" di Barcellona: il membro del direttivo del Bayern si trovava fuori per una passeggiata quando è stato avvicinato da un giovane. Il ragazzo, probabilmente non di cittadinanza spagnola, ha così distratto l'uomo per rubargli un orologio di grande valore, il portafoglio e l'iPhone 15. Il ladro è riuscito poi a fuggire facendo perdere le sue tracce.