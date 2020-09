Atletico Madrid, Simeone positivo al coronavirus

Anche Diego Pablo Simeone è risultato positivo al coronavirus. La notizia l'ha data direttamente l'Atletico Madrid con un comunicato ufficiale: "Il nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, è risultato positivo al Covid dopo i test realizzati nella giornata di venerdì - si legge in una nota - È asintomatico e sta rispettando la quarantena necessaria presso il proprio domicilio". I test, specifica il club, sono stati effettuati alla fine del ritiro di Los Angeles de San Rafael, in seguito a un primo caso di positività riscontrato giovedì in un membro dello staff.