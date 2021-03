Atletico Madrid: paura per Dembélé, sviene durante l'allenamento

Attimi di grande paura in casa Atletico Madrid. Moussa Dembélé è svenuto questo martedì durante l'allenamento del pomeriggio a causa di un calo della pressione sanguigna per il quale ha dovuto lasciare il campo di gioco. Immediatamente soccorso, l'attaccante francese è sotto osservazione con segnali vitali "normali" e "in attesa di evoluzione", come riportato dal club. Per fortuna il giocatore è riuscito a lasciare il centro sportivo alla guida della sua macchina con il pollice alzato come gesto che andava tutto bene.