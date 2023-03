Argentina, Montiel denunciato per violenza sessuale aggravata

© Getty Images

Gonzalo Montiel è stato denunciato in Argentina per violenza sessuale aggravata. Il difensore del Siviglia, che calciando l'ultimo rigore nella finalissima di Doha ha regalato la Coppa del Mondo all'Albiceleste, è finito nella bufera dopo che l'avvocato della presunta vittima, Raquel Hermida, ha deciso di rendere pubblica la denuncia ai media argentini. I fatti risalirebbero al 1° gennaio 2019 e sarebbero avvenuti durante la festa di compleanno del calciatore, all'epoca in forza al River Plate.