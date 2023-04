Al Nassr eliminato anche in Coppa, Ronaldo litiga con l'allenatore

AL NASSR

Periodo davvero nero per il portoghese tra polemiche per gesti volgari, trofei che sfumano e la presunta crisi con Georgina

© instagram 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "I soldi non fanno la felicità". Viene da pensare proprio questo ultimamente guardando le espressioni frustrate e tristi di Cristiano Ronaldo, che nonostante gli oltre 16 milioni di euro che incassa ogni mese non sta certo vivendo un momento felice nell'Al Nassr, in Arabia Saudita. Dopo la polemica per il gesto dei genitali, CR7 è stato infatti protagonista di una litigata con il suo allenatore nell'intervallo della semifinale della King Cup persa per 1-0 contro l`Al Wehda.

Una sconfitta maturata pur giocando in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo, in cui il portoghese è stato in campo per 90' e ha avuto diverse occasioni da gol senza però riuscire a segnare la rete del pareggio che sarebbe valsa la qualificazione in finale (fermato dalla traversa). Un vero e proprio smacco per Ronaldo, anche perché la gara è stata decisa da uno splendido gol in rovesciata dell'attaccante dell'Al-Wehda Jean-David Beauguel al 23'.

Durante l'intervallo CR7 è uscito dal campo visibilmente contrariato per la prestazione della sua squadra sotto di un gol, urlando contro il suo allenatore Jelicic nel momento in cui i due si sono incrociati prima di entrare negli spogliatoi. Un altro episodio di nervosismo dopo il gestaccio fatto uscendo dal campo dopo una sconfitta in campionato in risposta ai tifosi avversari che cantavano cori per Messi.

Un nervosismo sempre più evidente quello di Ronaldo, che probabilmente non dipende solo dai deludenti risultati sul campo (fuori da tutte le coppe e a tre punti dalla capolista in campionato con una gara in più) ma anche da ciò che accade fuori, dove si moltiplicano le voci di una crisi sentimentale con la sua Georgina.

