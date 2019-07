ZOFF: "KOULIBALY PIÙ FORTE DI DE LIGT"

15/07/2019

Anche Dino Zoff esalta Matthijs de Ligt, nuovo acquisto della Juve, pur mettendo un freno ai paragoni azzardati: "Deve crescere ancora, ma la personalità non manca, come i mezzi fisici - ha detto alla Gazzetta dello Sport - . Beckenbauer a fine carriera si è mostrato il più completo e forse De Ligt potrà progredire su quella scia. Ma è ancora presto per dirlo. Attualmente Koulibaly è più forte di De Ligt, ci sono 8-9 anni di differenza ed è logico sia così. Ecco, quando l'olandese avrà superato il rendimento del difensore senegalese del Napoli potrà entrare fra i più grandi".