ZENIT, MARCHISIO OPERATO A TORINO

Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, Claudio Marchisio, è stato sottoposto, presso l'Ospedale Koelliker di Torino, ad un intervento chirurgico di riparazione artroscopica del menisco laterale del ginocchio destro, dal Dottor Saccia, coadiuvato dai dottori Comba e Cenna. Secondo quanto si legge in una nota, i tempi di ripresa dell'attività agonistica per l'ex juventino saranno non inferiori ai 4 mesi.