XAVI, NUOVA CARRIERA DA ALLENATORE

14/05/2019

Nuova carriera in vista per Xavi. Leggenda del Barcellona, il centrocampista spagnolo è infatti pronto ad appendere gli scarpini al chiodo (come già annunciato qualche giorno fa) per diventare il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Arrivato nel club qatariota nell'estate del 2015, Xavi dovrà però prima disputare altre due gare da calciatore.